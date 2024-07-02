Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kendini de yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kendini de yaraladı

Çorum'da Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. ile Eren H. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı. Ancak kavga sırasında kendi bıçağıyla elinden yaralanan Eren H. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralanan Hakan Y, acil ameliyata alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

02.07.2024 07:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.

Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Doğum Günü, Ameliyat, Kavga, Çorum, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kendini de yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kendini de yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement