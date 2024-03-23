Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı

Çorum\'da Özgür-Der tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail\'in Filistin\'e saldırıları kınandı

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Özgür-Der üyeleri, Hürriyet Meydanı'nda toplanarak dövizler taşıdı. Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğünü ve Türkiye'nin bu zulme karşı çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

23.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor", "Direnişin izzeti, diriltiyor ümmeti" yazılı dövizler taşıdı.

Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesi kadar küçük bir yer olduğunu, bu alanda 2,5 milyon insanın sıkıştığını söyledi.

Gazze halkının hem açlıkla hem bombardımanla imtihan olduğunu belirten Gökgöz, baskılara rağmen halkın Mescid-i Aksa'yı teslim etmemek için direndiğini vurguladı.

Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğüne dikkati çeken Gökgöz, Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın da Gazze gibi açık hava hapishanesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin iki coğrafyayı da sahiplenmesi gerektiğini dile getiren Gökgöz, "Dua müminin silahıdır, bunu unutmayalım. Ayrıca elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara buralarda yaşanan zulümleri anlatabiliriz. Ailelerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimizin yaşadıkları zulmü anlatmalıyız ve onların ortaya koyduğu direnişe şahit olmalıyız. Tabii infaklarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, maddi imkanlarımızı yollayarak o insanlara destek olabiliriz." diye konuştu.

Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

Kaynak: AA

Hürriyet, Filistin, Türkiye, İsrail, Çorum, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:19 Mersin’de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı Mersin'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 19:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen etkinlikte İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement