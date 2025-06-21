Çorum'da Kayıp 69 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum'da Kayıp 69 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çorum\'da Kayıp 69 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
21.06.2025 14:41
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Hüseyin Topal'ın bulunması için AFAD ve diğer ekipler 30 kilometrekarelik alanda çalışmalar yürütüyor.

Çorum'da bir haftadır haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Topal'ın bulunması için çalışma yürütülüyor.

Evinden 14 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Topal'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca arama çalışması başlatıldı.

Topal'ın son olarak Silimkent Camisi civarında görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Cami önünde toplanan ekipler, farklı yönlere dağılarak Topal'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dronla havadan yürütülen çalışmaların yanı sıra jandarmanın arama köpeği de çalışmalara katılıyor.

AFAD gönüllüleri ile Beşir Derneği arama kurtarma ekibinin de destek verdiği çalışmalarda Silimkent ile Dedeköy köyü aralığındaki arazi taranıyor.

İl AFAD Müdürü Ali Uslu, AA muhabirine, arama çalışmalarının 83 kişilik ekip ve 22 araçla sürdüğünü söyledi.

Kayıp ihbarının ardından 6 günde yaklaşık 20 kilometrekare alanda arama yaptıklarını belirten Uslu, "Bugün AFAD, emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları, sağlık birimleri ile birlikte 30 kilometrelik alanı tarayacağız. Köpekli arama unsurlarıyla havadan ve karadan vatandaşımızı arama çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Topal'ın Alzheimer hastası olduğuna işaret eden Uslu, "Kayıp yetişkin bireylerde en çok Alzheimer hastalığı ön plana çıkıyor. Bu hastalara özellikle dikkat edilmesi, çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlar. Geçtikleri yoldan bir daha geçebiliyorlar, bu da arama kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler arama kurtarma çalışmalarına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Kayıp 69 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Kayıp 69 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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