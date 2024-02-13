Çorum'da kiralık araçla kaçan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da kiralık araçla kaçan şüpheliler yakalandı

Çorum\'da kiralık araçla kaçan şüpheliler yakalandı

Çorum'da gece saatlerinde kiralık bir araçla polisin kontrol noktasından kaçan 3 şüpheli, polis kovalamacası sonucunda yakalandı. Şüphelilerin kaçtığı araç park halindeki bir otomobile çarparak durdu ve ardından yaya olarak kaçmaya çalıştılar. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

13.02.2024 10:35  Güncelleme: 10:37
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Çorum'da kiralık araçla polisin kontrol noktasından kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gece saatlerinde içinde S.K, C.A. ve T.G'nin bulunduğu 34 BID 309 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolunda bulunan kontrol noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis kovalamacası sırasında Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Cadde'de park halindeki bir otomobile çarparak duran otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişi, polislerce gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA

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