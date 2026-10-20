Çorum'da minibüste baygın bulunan 48 yaşındaki inşaat ustası hastanede öldü - Son Dakika
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Çorum'da minibüste baygın bulunan 48 yaşındaki inşaat ustası hastanede öldü

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Çorum\'da minibüste baygın bulunan 48 yaşındaki inşaat ustası hastanede öldü
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Çorum'da 3 gündür kayıp olan 48 yaşındaki inşaat ustası, Kuruçay mevkisinde minibüs içinde baygın bulundu ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

48 yaşındaki Ertan Saçan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

En son 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görülen Saçan için arama çalışması başlatıldı.

Hayvan otlatan bir çobanın Kuruçay mevkisinde minibüs içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol kenarındaki tel örgüye çarpmış haldeki 19 AE 784 plakalı minibüs içerisinde baygın olarak bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi.

Araçtan çıkarılan Saçan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saçan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede ve minibüste inceleme yaptı.

Kaynak: AA
3. SayfaOlaylarGüncelOtopsiİnşaatÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da minibüste baygın bulunan 48 yaşındaki inşaat ustası hastanede öldü - Son Dakika
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