Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı.
H.S. (41) idaresindeki 35 HD 0520 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu OSB kavşağında S.A'nın (51) kullandığı 34 LK 2212 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.A. ile annesi N.A. (79), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
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