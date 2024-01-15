 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde sokak ortasında çıkan tartışmada, Recep Y. isimli şüpheli, daha önceden husumetli olduğu Ahmet B.'ye pompalı tüfekle ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı. Ahmet B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

15.01.2024 - 20:06,
Abone Ol

ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle karın bölgesinden vurulan Ahmet B. (15), ağır yaralandı.

Olay bugün Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.?ye ateş ederek karın bölgesinden ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin buluhduğu belirtildi. Olayın şüphelisi Recep Y. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ÇORUM\'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yenidoğan, Çorum, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı - Son Dakika


21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti

Son Dakika
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
19:23 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 21:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: ÇORUM'da sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement