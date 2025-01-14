Çorum\'da Trafik Kazası: Bir Polis Memuru Ağır Yaralandı

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ÇORUM'un Alaca ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru Erdal Baydar'a (37) kamyon çarptı. Durumu ağır olan Baydar ile ilk kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, geç saatlerde Çorum'un Alaca ilçesi Ünalan köyü mevkisinde meydana geldi. İlyas A. yönetimindeki 06 GE 897 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Erdal Baydar'a, Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarptı. Baydar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenip, kamyonun altında kaldı.

Ekipler tarafından kamyonun altından çıkarılan Baydar ile diğer 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Burumu ağır olan Baydar, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Fatih K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.