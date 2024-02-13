Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı

Çorum\'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı

Çorum'da S.B isimli sürücü, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, Çorum-Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu ve alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi. Otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

13.02.2024 10:15
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Çorum'da trafik polislerinden kaçan sürücüye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, S.B, 34 DRR 546 plakalı otomobiliyle Gazi Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çorum- Samsun kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kırmızı ışık ihlali suçlarından 12 bin 500 lira para cezası kesildi.

Otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: AA

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