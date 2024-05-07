Çorum'da üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Çorum\'da üniversite öğrencileri İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi

Çorum'da Hitit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Rektör ve siyasi parti temsilcileri de öğrencilerle birlikte yürüdü. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının soykırıma dönüştüğü vurgulandı. Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

07.05.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Hitit Üniversitesi, AK Parti Çorum Gençlik Kolları İl Başkanlığı ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Kuzey Kampüs Sosyal Tesisler önünde bir araya gelen öğrenciler, "Direnişe selam boykota devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çorum'dan Filistin'e, direnişe bin selam", "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, öğrencilerle birlikte Sosyal Tesislerden kampüs girişine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Hitit Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi ve ÜNİAK üyesi Zeynep Sabiha Altan, İsrail saldırılarının yıllardır milyonlarca masum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınadığını, 7 Ekim'den itibaren ise insanlığın utanç duyduğu bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

İsrail barbarlığının dünyanın çeşitli yerlerinde farklı dinlere mensup kişilerce de protesto edildiğini hatırlatan Altan, "Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Kolombiya Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun 'başkaldırı' fitilini ateşlemiştir. ABD genelinde onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk etmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti gençlik kolları olarak yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencisi Gambia asıllı Aiieu Jobe de basın açıklaması metnini İngilizce okudu.

Etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Rektör, İsrail, Gazze, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı Yargıtay Başkanı Seçimlerinde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement