Çorum İl Jandarma Komutanlığı Okullarda Eğitim Veriyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, kentteki okullarda öğrenci ve velilere zararlı alışkanlıklar, madde bağımlılığı ile çevre ve hayvanların korunması konularında eğitim veriyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı farklı birimlerden ekipler, bireylerin çocukluk çağında çevrelerine duyarlı kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla ziyaret ettikleri okullarda öğrencileri, uyuşturucunun zararları, yabancılarla iletişim, küresel ısınma, ormanların korunması gibi konularda bilgilendiriyor.
Eğitimlerde ayrıca çocuklardan gördükleri şüpheli durumlar ya da kendilerini rahatsız hissettiren davranışlar karşısında öğretmenlerini ve ailelerini bilgilendirmeleri istenerek, acil durumlarda ise 112 Acil Servis'ten yardım isteyebilecekleri öğretiliyor.
Okul ziyaretlerinde velilere de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında özellikle madde bağımlılığı konusunda eğitim verilerek, çocuklarını gözlemlemeleri, madde kullanımına işaret eden durumlarda neler yapmaları gerektiği anlatılıyor.
İl Jandarma Komutanlığı Aile, Çocuk, Kadın Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Düvenci beldesindeki Düvenci İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Alanında uzman jandarma personelince verilen eğitimde öğrencilere gelecek yaşamlarında yararlı olabilecek bilgiler aktarıldı.
Eğitimde ayrıca jandarmanın narkotik köpeği "Aşık", arama gösterisi yaptı.
Okul bahçesindeki gösteride Aşık, bir aracın farklı yerlerine saklanan uyuşturucu maddelerin yerlerini tespit etti.
5. sınıf öğrencisi Meryem Türk, eğitim sayesinde çevrenin korunması gerektiğini, fidan dikerek birçok doğal afetin önlenebileceğini öğrendiğini söyledi.
İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre ekipler, 2023'te 25 ilk ve ortaokulu ziyaret ederek, 1320 öğrenciye eğitim verdi.
Okullarda eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
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