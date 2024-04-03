Çorum İskilip Kaymakamlığı, yaşlı ve engelli bireyler için özel araç temin etmek için proje hazırladı

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Çorum İskilip Kaymakamlığınca ilçedeki yaşlı ve engelli bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla özel araç temin etmek için hazırladığı projenin, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yaşayan 7 bin 860 yaşlı ve engelli bireyin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve ilçede düzenlenen etkinliklere ulaşımını sağlamak amacıyla "İskilip'te Engelli ve Yaşlı Bireyler için Taşıma Aracı Temini Projesi" hazırlandı.

Kaymakamlık Proje Ekibi Koordinatörü Durmuş Akbulut tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) adına hazırlanan 1 milyon 856 bin lira bütçeli proje, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince desteklenmeye değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, proje kapsamında engelli bireyler için özel tasarlanacak araçtan ilçedeki 891 engelli ve 6 bin 969 yaşlı vatandaşın istifade edeceğini bildirdi.

Polat, "İlçemizde kamu, yerel ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu konferans, seminer, festival gibi etkinliklere engelli ve yaşlı bireylerimizin de katılımı sağlanarak, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması imkanına kavuşacak. İlçemizde yaşantısını idame ettiren engelli ve yaşlılarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik konularında yaşadıkları problemlerinin çözülerek engelli ve yaşlılarımızın psikolojik ihtiyaçları da karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Polat ayrıca, proje kapsamında Uludere Mahallesi'ndeki bir ilkokul binasının Engelli Yaşam Merkezi'ne dönüştürüleceğini, özel araçla merkeze taşınacak engelli bireylere ahşap hediyelik eşya yapımı, takı yapım teknikleri kursları gibi meslek edindirme kurslarında eğitim verileceğini kaydetti.