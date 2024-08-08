Çorum Ortaköy'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Çorum Ortaköy'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi

Çorum Ortaköy\'de Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Ortaköy Kaymakamlığı, Ortaköy Müftülüğü ve Ortaköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 11-13 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşan 8 takım katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

08.08.2024 23:46
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Çorum'un Ortaköy ilçesindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Ortaköy Kaymakamlığı, Ortaköy Müftülüğü ve Ortaköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahası'nda düzenlenen turnuvaya 11-13 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşan 8 takım katıldı.

Turnuvada ?Ortaköy Büyük Merkez Camii birinci, ?Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen Camii ikinci ve ?Karahacip Merkez Camii üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır, Ortaköy İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş Nadir Şahin, İlçe Müftüsü Sadık Saran ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İhsan İsbir tarafından verildi.

Kaymakam Sağır, turnuvaya katılan öğrencileri tebrik ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü hatırlatmak istiyorum. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Ortaköy'de Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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