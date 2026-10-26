Çorum'un Laçin ilçesi girişinde beton mikseri otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Laçin ilçesi girişinde beton mikseri otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Çorum-Osmancık kara yolu Laçin ilçe girişinde beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ve otomobildeki bir kişi ile devrilen aracın camını kırmaya çalışan bir kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Cihan S. idaresindeki 06 FGB 587 plakalı beton mikseri, Çorum- Osmancık kara yolu Laçin ilçe girişinde Hasan G'nin kullandığı 06 EU 1309 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan G. ile otomobilde bulunan Hatice G. yaralandı.

Öte yandan, sürücüsünü kurtarmak için devrilen aracın camını tekmeyle kırmaya çalışan Serkan G. de bacağından yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Hitit ÜniversitesiOsmancıkOtomobilGüncelLaçinÇorumSon Dakika

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