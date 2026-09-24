Çorum'un LONGA TEAM'i TEKNOFEST 2026'da sağlık kategorisinde Türkiye birincisi oldu

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kurulan LONGA TEAM, TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknolojik Gelişmeler Yarışması'nın Ortaokul Seviyesi Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi'nde Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem ekseninde bilimde, teknikte ve ahlakta yetkin bireyler olarak yetişen öğrencilerin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunduğu belirtildi.

Danışmanlığını Mehmet Fidan'ın yaptığı takımda öğrenciler Ömer Kaan Fidan, Eymen Şimşek ve Orhan Efe Longa'nın yer aldığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin bilgi, üretkenlik, azim ve takım ruhuyla başarı elde ettiği kaydedildi.