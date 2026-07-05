Çotla Festivali Göz Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çotla Festivali Göz Doldurdu

05.07.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Çelik, Çotla Dağları'nda düzenlenen festivale katıldı, kültürel etkinliklere destek verdi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Çotla Dağları'nda düzenlenen festivalde ata binip tırpanla ot biçti.

Zikte Bölgesi Sürdürülebilir Kalkınma Platformu (Zikte SÜRKAP) tarafından Genç ilçesinin Çotla Dağları'ndaki yaylada ilk defa düzenlenen Çotla Festivali'ne, Vali Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Genç Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Zikte SÜRKAP Başkanı Mehmet Ali Atalay ve vatandaşlar katıldı.

Kıl çadırı kurulan bölgede, demir dövüldü, türküler seslendirildi, şiirler okundu, halk oyunları oynandı ve yöresel yarışmalar düzenlendi.

Kıl çadırında protokol üyeleri ve katılımcılarla sohbet eden Çelik, daha sonra ata binerek, tırpanla ot biçti.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliklerini pekiştiren, kültürlerini yaşatan ve geleceğe taşıyan bir organizasyonda hep beraber bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk kez düzenlenen Çotla Festivali'nin Bingöl'e, Genç'e ve bölgeye hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Çelik, "Bugün yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bugün, geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Bugün, doğamıza, kültürümüze, kardeşliğimize ve ortak hafızamıza sahip çıktığımızı hep birlikte ilan ediyoruz, çünkü bir millet sadece şehirleriyle değil, yaylalarıyla, dağlarıyla, türküsüyle, sofralarıyla, gelenekleriyle ve insanıyla ayakta kalır. Çotla Dağları da işte bu kadim coğrafyanın bize emanet ettiği en güzel değerlerden biridir." dedi.

Çelik, daha önce Genç ilçesinde kaymakamlık yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bundan 20 sene önce kaymakam olarak görev yaptığımda, sıkıntısız, gönlümüz ferah bir şekilde Çotla, Sülbüs, Şeytan, Şerafettin ve Akdağ dağlarında insanların bir araya gelerek festival düzleyeceği hayal gibi gelirdi ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu devletimizin özellikle savunma sanayindeki güçlü yapısı bugün bu dağlarda huzuru, güveni getirdi." Ülkemizde, bölgemizde, dağlarımızda bu huzuru sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm silahlı kuvvetlerimize, jandarmamıza, polislerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah milletimizi birbirine düşürmeye çalışan fitne odakları hiçbir zaman başarılı olamayacak."

Belediye Başkanı Arıkan da birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek, "Bugün illimizin bu önemli bölgesinin güzel insanları ile bu coşkuyu yaşamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zikte SÜRKAP Başkanı Atalay ise festivale katılan herkese teşekkürler etti.

Kaynak: AA

Bingöl Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Genç, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çotla Festivali Göz Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı

18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:20
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 19:14:43. #7.12#
SON DAKİKA: Çotla Festivali Göz Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.