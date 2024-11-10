CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile andı - Son Dakika
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CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile andı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla andı.

10.11.2024 21:16
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılına özel konserle andı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen, Devlet Çoksesli Korosunun CSO'ya eşlik ettiği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri"ni Şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Saygı duruşunun ardından, Ludwig van Beethoven'ın 3'üncü Senfonisi'nden "Cenaze Marşı" ile başlayan konserin açılışında Şef Deliorman, Atatürk ile orkestranın hem tarihsel hem de manevi olarak kenetlendiğini söyledi.

"Mustafa Kemal Atatürk, orkestramızı 1924 yılında Ankara'ya aldığında kendi makamının ismini bu orkestraya veriyor. Çok sesli müzik eğitiminin başlangıcı da yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından çıkan tomurcuklarla, eğitmenlerle ülke geneline yayılıyor. Bu açıdan bu konser bizim için çok anlamlı." diyen Deliorman, repertuvardaki eserleri belirlerken Atatürk ile özdeşleşmesine önem verdiklerini kaydetti.

Cemi'i Can Deliorman, Beethoven'ın 3'üncü Senfonisi'nden "Cenaze Marşı" ile konsere başladıklarını belirterek, bestecinin cesareti, kahramanlığı, korkusuzluğu ve liderliği anlatan eserini Napolyon'a ithaf ettiğini söyledi.

Deliorman, "Kahramanlığı anlatan en güzel eserlerden birisi ancak Beethoven, Napolyon'un gerçek yüzünü gördükten sonra bu ithafını geri çekiyor. O yıllarda Beethoven, Mustafa Kemal Atatürk ile tanışıyor olsaydı, liderlik, kahramanlık ve cesaret üzerine eserini ithaf edeceği Mustafa Kemal'den daha büyük bir lider dünya tarihinde bulamazdı." ifadelerini kullandı.

Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile başlayan büyük müzik devriminin parçası oldukları için gurur duyduklarını söyledi.

Ahmet Adnan Saygun'un Cumhuriyet'in ilk bestecilerinden olduğuna işaret eden Deliorman, "Eski Üslupta Kantat" eserinin, bir halkın karanlıktan aydınlığa çıkışını ve Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının başlattığı Milli Mücadele'yi Anadolu topraklarının dilinden anlattığını belirtti.

"Enstrümanı elimize aldığımız her bir anda anıyoruz"

Repertuvarda Atatürk ve Cumhuriyet üzerine en çok eser yazan merhum besteci Muammer Sun'un eserlerine de yer verdiklerini belirten Deliorman, konserde Atatürk'ün opera aşığı olmasından dolayı operalardan örnekler sunacaklarını kaydetti.

Deliorman, "Atamızı sadece 10 Kasım'da değil, her konserimizde, çıktığımız her provada, enstrümanı elimize aldığımız her bir anda anıyoruz, hatırlıyoruz çünkü tüm bu sahneyi, bu mirası ona borçluyuz." dedi.

Konserde, Ahmed Adnan Saygun'un "Eski Üslupta Kantat" ve Georges Bizet'in "Carmen'in 1. numaralı suiti" seslendirildi.

Tenor Emre Akkuş Giacomo Puccini'nin "E Lucevan le Stelle" operasını, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ise "Çalın Davulları", Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" ve Turgay Erdener'in düzenlemeleri ile "Bülbülüm Altın Kafeste"yi seslendirdi.

Konserin sonunda dinleyiciler hep bir ağızdan Muammer Sun'un bestelediği "Hoş Gelişler Ola" ve "İzmir Marşı"nı söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CSO, Atatürk'ü Anma Konseri ile andı - Son Dakika

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