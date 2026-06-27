CTP, BM'nin Kıbrıs Girişimini Destekliyor

(ANKARA) - KKTC'nin ana muhalefet partisi CTP'nin Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa ilişkin yeni girişimini "kararlılıkla" desteklediklerini belirterek, yeni süreçte Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliğinin yeniden tartışma konusu yapılmaması gerektiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezunlarının 30. yıl buluşması kapsamında Ankara'da bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İncirli, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Kıbrıs sorununun dünyadaki en uzun süre çözülemeyen siyasi anlaşmazlıklardan biri olmaya devam ettiğini belirten İncirli, BM Genel Sekreteri Guterres'in kapsamlı çözüme yönelik yeni bir girişim başlattığı yönünde bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

İncirli, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in son dönemde Kıbrıs adasında, Ankara, Atina ve New York'ta çeşitli temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "Tüm bu gelişmeler, Kıbrıs sorununda ciddi bir hareketlilik olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Yeni BM girişiminin geçmiş süreçlerden farklı özellikler taşıdığına işaret eden İncirli, "BM'nin bu yeni hamlesinde, geçmişten farklı olarak sonuç odaklı, aciliyet hissi taşıyan, takvimli ve aşamalı bir yaklaşım göze çarpıyor" değerlendirmesinde bulundu.

CTP olarak BM Genel Sekreteri'nin girişimini desteklediklerini kaydeden İncirli, şunları söyledi:

"Beklentimiz; Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve güvenliğinin bir kez daha tartışma konusu yapılmaması, statükoya geri dönüşün olmayacağının güvence altına alınması ve Kıbrıs'ın kuzeyinin uluslararası hukuka dahil edilmesidir."

İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgesel barış, istikrar ve ortak refah açısından önem taşıdığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin dışlandığı bir bölgesel yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını savundu ve CTP olarak BM Genel Sekreteri'nin yeni Kıbrıs girişimini ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yaklaşımını "kararlılıkla desteklediklerini" ifade etti.

"ANKARA BANA DAYANIKLILIĞI ÖĞRETTİ"

Ankara'da tıp eğitimi aldığı yılları da anlatan İncirli, 17 yaşında geldiği kentten 29 yaşında ayrıldığını belirterek, "Ankara'da geçirdiğim yıllar bana kendi ayaklarım üzerinde durmayı, dayanıklılığı öğretti" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yoğun eğitiminin kendisine en kritik anlarda doğru ve hızlı karar verebilme becerisi kazandırdığını ifade eden İncirli, "Bilginin değerini, insan hayatına dokunmanın büyük sorumluluğunu öğrendim" diye konuştu.

30 yıl sonra Hacettepe Tıp Fakültesi mezunlarıyla yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını belirten İncirli, mezuniyet buluşması kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile nöroloji ihtisasını yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ni ziyaret ettiğini anlattı.

Öğrencilik yıllarından unutamadığı bir anısını da paylaşan İncirli, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı dönemde yılbaşı gecesini onkoloji servisinde nöbet tutarak geçirdiğini söyledi.

İncirli, ileri evre meme kanseri tedavisi gören bir hastanın damar yolunu açabilmek için saatlerce uğraştığını belirterek, "Saatler yeni yılı gösterirken bizim kutlamamız havai fişeklerle ya da eğlenceyle değil, tedavisine başlayabilen bir hastanın gözlerindeki sevinçle oldu" ifadelerini kullandı.