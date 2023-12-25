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Çubuk Belediyesi Yılbaşı Denetimleri

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, kuru yemişçiler, kafeteryalar, tekel bayileri, tatlı ve hamurlu işleri ile zincir marketlerde hijyen başta olmak üzere raf etiketi ile kasa fiyatlarında denetim yaptı. Vatandaşların sağlığının korunması için gıda satışı yapılan iş yerlerinde hijyen denetimi yapıldı. Uygulamalarda kaçak içki ve ürüne rastlanmadı.

Çubuk Belediyesi Yılbaşı Denetimleri
25.12.2023 - 11:21,
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Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, yen yıl öncesinde ilçe genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, kuru yemişçiler, kafeteryalar, tekel bayileri, tatlı ve hamurlu işleri ile zincir marketlerde hijyen başta olmak üzere raf etiketi ile kasa fiyatlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, fiyatların müşteri tarafından görünebilecek yerde ilan edilmesi, kilogram, bandrol ve tüketim tarihi ile ilgili bilgiler kontrol edildi. Vatandaşların sağlığının korunması için gıda satışı yapılan iş yerlerinde hijyen denetimi yapıldı. Uygulamalarda kaçak içki ve ürüne rastlanmadı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla yeni yıl öncesinde denetimleri artırdıklarını belirtti.

Karakuş, 5 ekip halinde denetimler yaptıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

İlçe genelinde faaliyet sürdüren otel, restoran, kafe, eğlence merkezleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde hem ürünlerde hem de hijyen konularında kontrol yaptıklarını aktaran Karakuş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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