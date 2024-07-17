Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda programı düzenlendi

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda programı düzenlendi

Eskişehir vali yardımcılığına atanan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda programı düzenlendi. Programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kaymakamlık personeli ve vatandaşlar katıldı. Keleş, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşarak, Çubuk'ta geçirdiği süre boyunca yaşanan zorluklara değindi ve halkın kadirşinaslık ve yardımseverliğine teşekkür etti. Belediye Başkanı Demirbaş ise Keleş'e yeni görevinde başarılar diledi ve yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

17.07.2024 19:39
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Eskişehir vali yardımcılığına atanan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş için veda programı düzenlendi.

Kaymakamlık binası önündeki programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kaymakamlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Programda Keleş, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı.

Çubuk'ta görev yapmaktan dolayı mutlu duyduğunu belirten Keleş, "5 yıla yakın Çubuk'a hizmet etme şerefine nail oldum. Bu süreçte bana gösterdiğiniz kadirşinaslık, iyi niyet ve dostluk için teşekkür ediyorum. 5 yıl içerisinde özellikle salgın dönemi ve deprem sonrasında sıkıntılı günler yaşadık. 9 bine yakın depremzedeyi ilçemizde ağırladık ve 19 bin depremzedeyi misafir ederken, 7'den 70'e buradaki tüm Çubukluların kadirşinas, yardımsever davranışını bizzat gördüm. Hepiniz hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş ise yeni görevinde Keleş'e başarılar diledi.

Kaymakam Keleş ile 5 yıl boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını anlatan Demirbaş, "Bu süre zarfında salgın ve deprem dönemi geçirdik ama Kaymakam Beyin devlet adamlığı, tecrübesi, bilgi birikimi ve sorunlar karşısındaki çözüm odaklı çalışmaları bize her aşamada yol gösterdi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemiz için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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