Çubuk Spor Salonu, eski milli güreşçi Seyit Özdemir'in ismini taşıyor

Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hayatını kaybeden eski milli güreşçi Seyit Özdemir'in ismi güreş salonuna verildi.

Özdemir'in öğrencisi olan ve antrenöründen devraldığı bayrağı daha da ileri taşımak isteyen güreş antrenörü Seyit Ahmet Günay, görev yaptığı Çubuk Spor Salonu'ndaki güreş salonunda şampiyon sporcular yetiştirmek için çalışıyor.

Bu salona azminden etkilendiği antrenörü Özdemir'in ismini veren Günay, güreşe 1998 yılında başladığını söyledi.

Özdemir ile 2000 yılında tanıştıklarını kaydeden Günay, "Seyit hocamızla beraber Türkiye şampiyonu oldum. Hocamızın bayrağını devraldık ve onun hedefleri doğrultusunda birden çok şampiyon çıkması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çubuk'ta güzel bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Yeni açtığımız kursta 40 sporcumuz var." diye konuştu.