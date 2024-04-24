Çubuk Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Çubuk Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Çubuk Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden 1000 seyirci kapasiteli spor salonunun inşaatı hakkında bilgi almak için Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışma alanını gezdi. Kaymakam Keleş, spor salonunun ağustosta hizmete girmesinin planlandığını belirtirken, Belediye Başkanı Demirbaş ise salonun büyük bir kısmının tamamlandığını ve yakında hizmete açılacağını ifade etti. Salonun açılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılması bekleniyor.

24.04.2024 16:19
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Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapımı devam eden spor salonunun inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan 1000 seyirci kapasiteli Çubuk Spor Salonu'nun inşaatı devam ediyor.

Keleş ve Demirbaş da inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Keleş, inşaat alanında yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük ihtiyaçlardan biri olan modern spor salonunun ağustosta hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Keleş, spor salonunun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Demirbaş da salonun inşaatının büyük bir kısmının tamamlandığını, çevre düzenlemesi ve zemin çalışmasının ardından hizmete açılacağını ifade etti.

Sporseverlerin sabırsızlıkla salonun açılmasını beklediğini dile getiren Demirbaş, "Kapalı spor salonumuz inşallah açıldığında ulusal ve uluslararası çok sayıda turnuvalara ev sahipliği yapacak." dedi.

Keleş ve Demirbaş'a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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