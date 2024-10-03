Çubuk'ta Eğitim Ziyareti - Son Dakika
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Çubuk'ta Eğitim Ziyareti

Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş, okulları ziyaret ederek eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

03.10.2024 18:17
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Ankara'nın Çubuk ilçesi Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Bakır, Süleyman Şah Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

Bakır ve beraberindeki heyet okulda derslikleri gezerek öğrencilerin ders durumları ve yapılan faaliyetlerle ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı, kendisine aktarılan sorunların çözümü için İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl'a talimat verdi.

Öğrenciler tarafından oluşturulan okul orkestrasının Türkiye'de bir örnek olduğunu dile getiren Kaymakam Bakır, öğrencileri tebrik ederken, çalışmada tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür etti.

İlçede yer alan eğitim ortamlarının her geçen gün kalitesinin arttığını ifade eden ve kurumlar arası işbirliği ile sağlanan desteğin süreceğini belirten Bakır, " Çubuk Belediyesi'ne ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a eğitime sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirba da, "Yeter ki çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim öğretim hayatını devam ettirip ve güzel başarılar elde etsinler." diye konuştu.

Kaynak: AA

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