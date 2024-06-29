Çubuk'ta görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk'ta görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev süreleri dolan Hakim Pınar Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çalış, Hakim Veysi Vural ile diğer hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi ve teşekkür plaketi takdim etti.

29.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi.

Çubuk'ta görev süresi dolan Hakim Pınar Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çalış, Hakim Veysi Vural ile diğer hakim ve savcılar için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yaptığı açıklamada, savcı ve hakimlere yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Savcı ve hakimlerin ilçede önemli işler yaptıklarını aktaran Keleş, "Kendileriyle güzel bir çalışma döneminde hizmet etme fırsatı bulduk. Adaletin, asayişin temini açısından yaptıkları hizmet için kendilerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçede adaletin sağlanması için önemli görevleri üstelenen hakim ve savcılara teşekkür etti.

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş tarafından hakim ve savcılara teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Baki Demirbaş, Adem Keleş, Ankara, Hakim, Çubuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta görev süreleri dolan savcı ve hakimlere veda programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement