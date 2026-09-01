Çubuk'ta jandarma ve polis denetim noktalarını sosyal medyada ifşa eden 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çubuk'ta jandarma ve polis denetim noktalarını sosyal medyada ifşa eden 36 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medya üzerinden birbirine haber vererek denetimden kaçan 36 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta jandarma ve polis denetim noktalarını sosyal medyada ifşa eden 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta jandarma ve polis denetim noktalarını sosyal medyada ifşa eden 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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