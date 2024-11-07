Çubuk'ta Sanayi İncelemesi

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yazır Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptı.

Sanayi bölgesini ziyaretlerinde Bakır ve beraberindekileri, fabrika yöneticileri karşıladı.

Fabrikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bakır, fabrikaların ülke ekonomisi ve ilçeye verdiği katkının önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Demirbaş da istihdama yönelik iş yerlerinin destekçisi olduklarını belirterek, "Fabrika iş demek, AŞ demek. Fabrika, bulunduğu yerin ve memleketin ekonomisine katkı yapar. Bu yatırımlarla ilçemiz sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Belediye olarak ilçemizdeki istihdama yönelik fabrika ve iş yerlerine elimizden gelen desteği sunacağız.'" ifadelerini kullandı.

Fabrika yöneticileri ve çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.