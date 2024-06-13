Çubuk'ta Spor Başarısı Ödüllendirildi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, okullar arası spor müsabakalarında başarılı olan öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ve protokol üyeleri katıldı.

Törende 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen spor müsabakalarında başarılı olan okullara ve öğrencilere protokol üyelerince kupa ve madalyaları verildi.

Kaymakam Keleş, törende yaptığı konuşmada sporun çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra psikolojilerini de olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş da ilçeye çok amaçlı ve 1000 seyirci kapasiteli yeni bir spor salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıkllarını belirterek, "Burada çocuklarımız birçok dalda spor yapacaklar ve ilçemizde her geçen yıl sporcu sayımız da artacak." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ise 5 branşta 2 bin 200 öğrenciye ulaştıklarını, önümüzdeki yıl bunu daha da arttıracaklarını belirterek, bu eğitim öğretim yılında düzenlenen spor yarışmalarında 200'e yakın öğrencinin ödül aldığını kaydetti.