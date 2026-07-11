Çubuk'ta Tarihi Hamam Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çubuk'ta Tarihi Hamam Kazıları Devam Ediyor

Çubuk\'ta Tarihi Hamam Kazıları Devam Ediyor
11.07.2026 10:31
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Çubuk'taki Melikşah Hamamı'nın kazı çalışmaları ilerliyor, tarihi değerler gün yüzüne çıkıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Tarihi Melikşah Hamamı kazısında ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Melikşah Mahallesi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında tarihi yapının yeni bölümleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile kazı alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Demirbaş, hamamın, ilçenin önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kazı alanında ikinci etap kazı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Demirbaş, "Kazılar ilerledikçe yeni alanlar, yeni bölümler ve yapıya ait farklı unsurlar ortaya çıkıyor. Bu da bizleri sevindiriyor. İlçemiz, tarihi açıdan önemli geçmişe sahip. Bu tarihi hamamı kültür ve turizm açısından ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kazı Başkanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Albayrak da kazı çalışmalarının 2024 yılında başladığını belirterek, "Hamam Roma döneminden 1974 yılına kadar aktif kullanılmış. Hamam uzun yıllar kullanılmaya devam etmiş ancak bölgede açılan sondaj kuyusuyla su kaynağının yön değiştirmesi sonucu işlevini yitirerek kaderine terk edilmiş. Öncelikli hedefimiz kazı çalışmalarını tamamlayarak yapıyı tamamen ortaya çıkarmak. Ardından hazırlanacak restorasyon projeleriyle hamamı ilk inşa edildiği dönemdeki görünümüne kavuşturmayı ve gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının etaplar halinde sürdürüleceği tarihi hamamın, restorasyonun tamamlanmasının ardından kültür ve turizm amaçlı ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta Tarihi Hamam Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika

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