Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığınca TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cudi Dağı'nda 105 çocukla 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Silopi Kaymakamlığınca Cudi Dağı'nda düzenlenen etkinlikte, 105 çocukla 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılarak Şehitler Anıtı'na doğru yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından Şehitler Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra çocuklar öğretmen ve askerlerin yardımıyla hazırladıkları 105 ay yıldızlı uçurtmayı uçurdu.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehitler Anıtı'na TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla 105 çocuk ve 105 metrelik Türk bayrağıyla çıktıklarını söyledi. Koç, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize ve gazilerimize dualar ettik. 105 ay yıldızlı uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk. Çocuklarımızla unutamayacakları bir gün geçirdik. Asker ağabeyleriyle eğlendiler, piknik yaptılar. Cudi Dağı'nın zirvesinden, TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü vesilesiyle tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanın kuruluşunda emeği olan herkesi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz."

Öğrencilerden Ecrin Tuncer de Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptıklarını dile getirerek, etkinliğin çok güzel geçtiğini anlattı.

TBMM'nin 105. açılış yıl dönümünü kutlayan öğrenci Mikail Bayar ise "Bizler bu topraklarda yaşayabiliyorsak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir." dedi.

Etkinliğe, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özgür Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.