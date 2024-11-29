Çukurca'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurca'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı

Çukurca\'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan 400 yıllık tarihi taş evlerin restorasyonunun 1. etabı tamamlandı. Yapılar, müze, kütüphane ve butik otel olarak hizmet verecek.

29.11.2024 19:38  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmen ile tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının 1.etabı tamamlandı. Müze, kütüphane ve ozanların (dengbej) odaları ile butik otele dönüştürülecek olan 7 tarihi taş evden 3'ünün restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, tarihi kale evlerinin ilçeye renk kattığını söyledi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve her biri 400 yıllık olduğu belirtilen 1 taş değirmen ile 7 tarihi kale evleri için ilçe belediyesi tarafından 2018 yılında çalışma başlatıldı. Belediyenin sürdürdüğü restorasyon çalışmalarına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) da destek veriyor. 1. etap restorasyon çalışmaları tamamlanan 1 taş değirmen ile müze, kütüphane ve ozanların (dengbej) odalarına dönüştürülecek olan 3 tarihi taş ev için açılış yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, kale evlerinin ilçeye güzel görsellik kattığını belirterek, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu huzurun sağlandığı Hakkari ve ilçeleri güven içindedir. İnşallah bu güven ve huzur ortamımız millet olma iradesi ile birlikte bütünleştikten sonra, çocuklarımız için yarınları daha güzel inşa edeceğiz. Çukurca'daki kale evlerimizin 1.etabının açılışını yaptık, İnşallah en kısa sürede 2. etabın açılışını da yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'KALE EVLERİN 400 YILLIK GEÇMİŞİ VAR'

Çukurca Belediye başkanı Nazmi Demir ise, tarihi taş evlerin 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Çukurca'mızın tarihi ve kültürel mirasını yeniden canlandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çukurca'mız, Urartu uygarlığından bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir tarihe sahiptir. 400 yıllık geçmişe sahip taş evlerimizin 1. etabının restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtık. Restorasyonu tamamlanan taş evlerimizi butik otel, gençlik ve kültür evi, kafe, Çukurca Müzesi ve Dengbej evi olarak değerlendirip, ilçemizin kültürel dokusunu korumayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Bu yapılar, sadece birer bina değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarihimizin birer yansımasıdır. Butik otel olarak hizmet verecek evlerimiz, ilçemize gelen misafirlerimize konforlu bir konaklama imkanı sunacaktır. Kafe, Dengbej evi, Gençlik ve Kültür evi de gençlerimizin ve tüm halkımızın sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Çukurca Müzesi ise, tarihimizin ve kültürel değerlerimizin sergilendiği bir mekan olarak hizmet verecektir." diye konuştu.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler daha sonra 2014 yılında yapılan 3 katlı ve 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesi'ne gelerek ilk defa açılan Yeni Doğan ve Yoğun Bakım ünitesinin açılışını yaptı. Yapılan açılışın ardından servisleri gezen Hakkari Valisi Çelik hastalara acil şifalar diledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hakkari, Çukurca, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:10:11. #1.11#
SON DAKİKA: Çukurca'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.