Çukurca\'daki Tarihi Kale Evlerinin Restorasyonu Tamamlandı

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HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmen ile tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için başlatılan restorasyon çalışmalarının 1.etabı tamamlandı. Müze, kütüphane ve ozanların (dengbej) odaları ile butik otele dönüştürülecek olan 7 tarihi taş evden 3'ünün restorasyonu tamamlanarak hizmete açıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, tarihi kale evlerinin ilçeye renk kattığını söyledi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve her biri 400 yıllık olduğu belirtilen 1 taş değirmen ile 7 tarihi kale evleri için ilçe belediyesi tarafından 2018 yılında çalışma başlatıldı. Belediyenin sürdürdüğü restorasyon çalışmalarına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) da destek veriyor. 1. etap restorasyon çalışmaları tamamlanan 1 taş değirmen ile müze, kütüphane ve ozanların (dengbej) odalarına dönüştürülecek olan 3 tarihi taş ev için açılış yapıldı. Açılışa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, kale evlerinin ilçeye güzel görsellik kattığını belirterek, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu huzurun sağlandığı Hakkari ve ilçeleri güven içindedir. İnşallah bu güven ve huzur ortamımız millet olma iradesi ile birlikte bütünleştikten sonra, çocuklarımız için yarınları daha güzel inşa edeceğiz. Çukurca'daki kale evlerimizin 1.etabının açılışını yaptık, İnşallah en kısa sürede 2. etabın açılışını da yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'KALE EVLERİN 400 YILLIK GEÇMİŞİ VAR'

Çukurca Belediye başkanı Nazmi Demir ise, tarihi taş evlerin 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Çukurca'mızın tarihi ve kültürel mirasını yeniden canlandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çukurca'mız, Urartu uygarlığından bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir tarihe sahiptir. 400 yıllık geçmişe sahip taş evlerimizin 1. etabının restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtık. Restorasyonu tamamlanan taş evlerimizi butik otel, gençlik ve kültür evi, kafe, Çukurca Müzesi ve Dengbej evi olarak değerlendirip, ilçemizin kültürel dokusunu korumayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Bu yapılar, sadece birer bina değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarihimizin birer yansımasıdır. Butik otel olarak hizmet verecek evlerimiz, ilçemize gelen misafirlerimize konforlu bir konaklama imkanı sunacaktır. Kafe, Dengbej evi, Gençlik ve Kültür evi de gençlerimizin ve tüm halkımızın sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Çukurca Müzesi ise, tarihimizin ve kültürel değerlerimizin sergilendiği bir mekan olarak hizmet verecektir." diye konuştu.

Vali Ali Çelik ve beraberindekiler daha sonra 2014 yılında yapılan 3 katlı ve 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesi'ne gelerek ilk defa açılan Yeni Doğan ve Yoğun Bakım ünitesinin açılışını yaptı. Yapılan açılışın ardından servisleri gezen Hakkari Valisi Çelik hastalara acil şifalar diledi.