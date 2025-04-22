Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan 23 Nisan Mesajı: "En Büyük Yatırımı Çocuklarımıza Yapıyoruz" - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan 23 Nisan Mesajı: "En Büyük Yatırımı Çocuklarımıza Yapıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, “Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak yegane gücümüzdür. En büyük yatırımı Çukurova’da çocuklarımıza yapıyor, onları geleceğe hazırlıyor, kreşlerimizde huzurlu ve konforlu bir ortamı onlar için tesis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

22.04.2025 11:26  Güncelleme: 12:39
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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak yegane gücümüzdür. En büyük yatırımı Çukurova'da çocuklarımıza yapıyor, onları geleceğe hazırlıyor, kreşlerimizde huzurlu ve konforlu bir ortamı onlar için tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kozay, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güven, umut ve sevginin simgesi olduğunu belirterek, şu mesajı paylaştı:

"Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak yegane gücümüzdür. En büyük yatırımı Çukurova'da çocuklarımıza yapıyor, onları geleceğe hazırlıyor, kreşlerimizde huzurlu ve konforlu bir ortamı onlar için tesis ediyoruz. Onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir.

Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz kıymetli çocuklarımıza; barış, sevgi ve adaletin hüküm sürdüğü bir ülkeyi verebilmek en yüce gayemizdir. Çukurova Belediyesi olarak kentimizde yaşayan çocukların her geçen gün daha iyi koşullara sahip olabilmesi için çaba gösteriyoruz.

Bu kapsamda belediyemiz bünyesindeki kreşler, robotik kodlama, spor olanakları gibi projeleri düzenli olarak geliştiriyor ve sürdürüyoruz. Ara tatil şenlikleriyle kentimizdeki çocukların neşe ve duygularına ortak oluyoruz. En büyük yatırımı Çukurova'da çocuklarımıza yapıyoruz. Onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta devletimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını, vatan için canını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Kozay'dan 23 Nisan Mesajı: 'En Büyük Yatırımı Çocuklarımıza Yapıyoruz' - Son Dakika

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