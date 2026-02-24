Çukurova Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Özel Atölye

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi iş birliğiyle "Zihinsel ve Fiziksel İyileşme Atölyesi" düzenledi. Etkinlikte, katılımcıların hafızalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve dikkat egzersizleri yapıldı.

Çukurova Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi iş birliğinde düzenlenen "Zihinsel ve Fiziksel İyileşme Atölyesi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Alzheimer hastaları ve yakınları bir araya geldi.

Atölye kapsamında hafıza güçlendirme çalışmaları, dikkat ve koordinasyon egzersizleri, eşleştirme oyunları ve grup aktiviteleri yapıldı. Katılımcılar, zihinsel becerileri desteklemeye yönelik uygulamaların yanı sıra fiziksel hareket içeren çalışmalara da katıldı. Etkinlikte sosyal etkileşim ön planda yer aldı.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Alzheimer hastalarımız ve aileleri için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor. Çukurova Belediyesi olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini artıracak, onları sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil edecek projeleri sürdüreceğiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.