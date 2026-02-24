Çukurova Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Özel Atölye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurova Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Özel Atölye

24.02.2026 09:21  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi iş birliğiyle 'Zihinsel ve Fiziksel İyileşme Atölyesi' düzenleyerek Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik hafıza güçlendirme ve dikkat egzersizleri yaptı.

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi iş birliğiyle "Zihinsel ve Fiziksel İyileşme Atölyesi" düzenledi. Etkinlikte, katılımcıların hafızalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve dikkat egzersizleri yapıldı.

Çukurova Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi iş birliğinde düzenlenen "Zihinsel ve Fiziksel İyileşme Atölyesi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Alzheimer hastaları ve yakınları bir araya geldi.

Atölye kapsamında hafıza güçlendirme çalışmaları, dikkat ve koordinasyon egzersizleri, eşleştirme oyunları ve grup aktiviteleri yapıldı. Katılımcılar, zihinsel becerileri desteklemeye yönelik uygulamaların yanı sıra fiziksel hareket içeren çalışmalara da katıldı. Etkinlikte sosyal etkileşim ön planda yer aldı.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Alzheimer hastalarımız ve aileleri için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor. Çukurova Belediyesi olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini artıracak, onları sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil edecek projeleri sürdüreceğiz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Türkiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Özel Atölye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:05:15. #7.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediyesi'nden Alzheimer Hastalarına Özel Atölye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.