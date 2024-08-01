Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları, Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nde düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Sporla parlayan bir Çukurova için çalışıyoruz. Bugün bir başlangıç yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda sizlerin desteğiyle Çukurova'da geleceğin sporcularını yetiştireceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nın açılış törenine CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İrfan Irmak, Belediye Başkanı Emrah Kozay, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, TSYD Başkanı Adana Şube Engin Kanber, ASGYD Başkanı Mustafa Boz, belediye meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra çok sayıda spor adamı ve yaz spor okulu öğrencisi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Belediye Başkanı Emrah Kozay, ilçeyi sporla anılan bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde Çukurova'da sportif faaliyetleri çok daha fazla artıracaklarını dile getiren Başkan Kozay, Sporun Adana, Türkiye ve toplumsal yaşam için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Sporla parlayan Bir Çukurova için çalışıyoruz"

Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözüyle hareket ettiklerini belirten Kozay, "Hepimizin ortak amacı yaşadığımız bu memlekete katkı koymak. Bu kutsal yolda verdikleri mücadele için hocalarımıza çok teşekkür ederim. Gelecekte buradan yetişecek ve ülkesine hizmet edecek sporculara katkı koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a da teşekkür ediyorum. Hep birlikte Çukurova'yı bir spor kenti yapmak istiyoruz. 'Sporla parlayan Bir Çukurova' için önümüzdeki günlerde spor faaliyetlerimiz hızla büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

"Geleceğin sporcularını yetiştireceğiz"

Farklı branşlarda geleceğin milli sporcular yetiştirmek için sonuna kadar çalışacaklarını kaydeden Başkan Kozay, "Amacımız hem sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de gençlerimizi kötü alışkanlardan ve arkadaşlıklardan uzak tutmak. Açılışı gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda basketbol, futbol tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında tecrübeli eğitmenlerimizle 13 binden fazla gencimize eğitim vereceğiz. Bugün bir başlangıç yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda sizlerin desteğiyle Çukurova'da geleceğin sporcularını yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte bu organizasyonlar büyüyerek devam edecektir"

Sporun gençler üzerinde olumlu etkilerine değinen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Ülkemizin gelişmesi için spor çok önemli bir yere sahip. Burada bulunan herkesin katkını görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Özellikle Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a ve genç kadrosuna başarılar dilerim. Önümüzdeki süreçte bu organizasyonlar büyüyerek devam edecektir" dedi.

"Temizlik ile başlayan hizmetler yaz spor okulları ile devam ediyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise "Çukurova artık pırıl pırıl. Temizlik ile başlayan hizmetler yaz spor okulları ile devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen bir belediye başkanımız var. Gençlerimizin son yıllarda uyuşturucuya alıştırıldığı dönemde onları sporla tanıştırmak çok önemli. Çukurova halkına Emrah Kozay'ı seçtikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte burada olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kozay, Adana Milletvekilleri Sümer, Barut ve CHP Çukurova İlçe Başkanı Özsoy, yaptıkları penaltı atışlarıyla Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştirdi. Tören sonunda Başkan Emrah Kozay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.