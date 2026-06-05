Çukurova Efes Midi Erkek Takımı 16\'ya Kaldı

Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda 16'ya kalan takım arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlen şampiyona Türkiye'nin farklı illerinden 32 midi erkek takımının katılımıyla gerçekleşti.

Şampiyonaya Adana'dan katılan Çukurova Efes Spor Kulübü midi erkek takımı, çıktığı 4 maçtan 2'sinde üstünlük sağlayarak son 16 takım arasında kalma başarısı gösterdi.