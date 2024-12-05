Çukurova Üniversitesi'nden Aktif Karbonlu Yoğurt İnovasyonu - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi'nden Aktif Karbonlu Yoğurt İnovasyonu

Çukurova Üniversitesi\'nden Aktif Karbonlu Yoğurt İnovasyonu

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri, toksinlerin atılmasına yardımcı ve laktoz intoleransı olanlar için uygun bir aktif karbonlu yoğurt geliştirdi. Ürün, evrensel bir yenilik olarak değerlendirildi.

05.12.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
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ÇUKUROVA Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli akademisyenler hem vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı hem de laktoz intoleransı olan kişilerin tüketimine uygun olan aktif karbonlu yoğurt üretti. Aynı zamanda vücuttaki toksinler ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olan ürünün 5 yıllık çalışmanın sonucu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, laktoz intoleransı yaşayan bireyler ve sağlıklı yaşam arayışında olanlar için önemli bir alternatif sunması amacıyla Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği'nde üretilen aktif karbonlu yoğurdu tanıtmak ve gelecekteki projeler hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, aktif karbonlu yoğurdun sadece laktoz intoleransı olan bireyler için değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam arayışında olanlar için de önemli bir alternatif sunduğunu belirtti. Ayrıca bu yoğurdun, vücuttaki toksinler ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Aktif karbonlu yoğurdun Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalarla geliştirildiğini açıklayan Prof. Dr. Beriş, bu ürünün üniversite kampüsündeki satış noktalarında Balcalı market ürünleri arasında yerini aldığını duyurdu. Ayrıca, ürünün sadece Çukurova Üniversitesi ile sınırlı kalmayacağını ve hedeflerinin aktif karbonlu yoğurdun tüketimini yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Beriş, süt ve fermente süt ürünleri işletmelerini bu projeye dahil ederek ortak çalışmalar geliştirmeyi ve bilimsel araştırmalar yapmak isteyen araştırmacılara ilham vermeyi hedeflediklerini belirtti.

'DÜNYADA BİR İLK'

Prof. Dr. Beriş, aktif karbonlu yoğurdun geliştirilmesi sürecinde elde edilen bilimsel bulgulara da değindi. Yapılan çalışmaların aktif karbon eklentisinin yoğurdun laktik asit seviyesini daha düşük tutarak besleyici özelliklerini korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Beriş, ayrıca fermantasyon öncesi laktozun aktif karbon tarafından yakalandığı ve böylece laktoz intoleransı olan bireyler için daha güvenli bir tüketim sağlandığının Çukurova Üniversiteli bilim insanları tarafından tespit edildiğini söyledi. Aktif karbonlu yoğurt çalışmasının dünyada ilk olduğuna ve bu yoğurdun geliştirilmesinde Çukurova Üniversitesi'nden birçok akademisyenin yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Beriş, çalışmanın Türk Patent Enstitüsü tarafından 'yenilik' olarak değerlendirildiğini, çalışmada emeği geçen isimler arasında Çukurova Teknokent'ten Dr. Emin Zümrütdal, ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sadık Dinçer, Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Güray Kılınççeker, Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Özkan ve Araştırma Uygulama Çiftliği'nden Dr. Mine Çürük'ün bulunduğunu ifade etti.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman ise aktif karbonlu yoğurdun, laktoz intoleransı yaşayan kişilere alternatif bir seçenek sunmanın yanı sıra vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti. Prof. Dr. Koluman, bu ürünün insan sağlığına katkı sağlaması amacıyla geliştirildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Zümrütdal da aktif karbonun hayatın birçok alanında kullanıldığını söyleyerek, "Aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık ve bu çalışma Türk Patent Enstitüsü tarafından yenilik olarak değerlendirildi, buluş olarak devam ediyor. Aktif karbonun laktozu nasıl bağladığını ve yoğurt içerisinde laktik asit değerini düşürerek raf ömrünü nasıl uzattığını gösterdik. Ortaya çıkarttığımız bu bilgi, dünyada ilk kez bizim üniversitemizden, Çukurova Üniversitesi'nden çıkıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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