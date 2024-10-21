Cuma Namazında Kumaş Hırsızlığı

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

ADANA'da tekstil işçileri Mustafa Nama (66) ile Ahmed el-Hüseyin (27), bir yıl boyunca patronları ve mesai arkadaşlarının cuma namazına gittiği saatlerde yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İşçiler Mustafa Nama ile Suriye uyruklu mesai arkadaşı Ahmed el-Hüseyin, bir yıl boyunca depodaki yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı gizlice kiraladıkları kamyonete yükleyerek çaldı. Bir süre sonra iş yerindeki kumaşların sürekli eksildiğini fark eden patron Selim K., polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde yaptığı incelemede, güvenlik kameralarının cuma günleri saat 12.00 ile 13.00 arasında kayıtta olmadığını ve o saatlerde mekanın çevresinde bir kamyonetin bulunduğunu belirledi. Kamyonetin izini süren ekipler, Nama ile el-Hüseyin'in, patron ve diğer çalışanların cuma namazına gitmelerini fırsat bilip, hırsızlığı gerçekleştirdiklerini saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Mustafa Nama, ifadesinde, "Patron ve işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlığı yaptık. Borcum olduğu için çalıp, değerinin altına satıyorduk" dedi. Ahmed el-Hüseyin ise sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Nama ve Ahmed el-Hüseyin, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kumaşların bir kısmı ise bulunup, sahibine teslim edildi.