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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan Silifke'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan Silifke'de temaslarda bulundu

Cumhur İttifakı\'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan Silifke\'de temaslarda bulundu

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Soydan, Silifke ilçesinin eksik hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirterek, Mersin'i Türkiye'de yaşanılabilir şehirler arasında ilk 5'e sokmayı hedeflediklerini söyledi. Soydan, partililerle de bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti.

02.02.2024 14:55
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Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke ilçesinde temaslarda bulundu.

Soydan, bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların önemli görev üstlendiğini söyledi.

Seçim çalışmalarına saha analizi yaparak işe başladıklarını dile getiren Soydan, Silifke ilçesinin büyükşehir hizmetlerinden eksik ve mahrum bırakıldığını belirtti.

Hizmet odaklı yola çıktıklarını aktaran Soydan, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin dünya, siyasi, mezhep görüşüyle işimiz yok. Bizim işimiz, tek gayemiz el ele vererek, merkez hükümetimizden gelecek destekle Mersin'i Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sırasında ilk 5'e sokmaktır. Bu coğrafyanın güzelliğini biliyoruz. Biz, sizlerin içerisinden geliyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bizim çalışma felsefemiz, geleceğe dair Mersin vizyonumuz bu. Çalışmak, üretmek ve hizmet odaklı bir yönetim modeli anlayışımız var."

Soydan, daha sonra AK Parti Silifke İlçe Başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Soydan, beraberindeki Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altunok, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, MHP Silifke İlçe Başkanı Kıvanç Derya ile Saray Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan Silifke'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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