Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, esnaf ve kurumları ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, esnaf ve kurumları ziyaret etti

Cumhur İttifakı\'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, esnaf ve kurumları ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.

17.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:13
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi.

Manavoğlu, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve beraberindekilerle Antalya Genç İş İnsanları Derneğini (ANTGİAD) ziyaret etti.

Derneğin yönetici ve üyeleriyle görüşen Manavoğlu, Antalya ve Muratpaşa için projeler hazırladıkları ifade etti. Öncelikli trafik sorunu olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Manavoğlu, "Daha konforlu ve daha yaşanabilir Muratpaşa mottosuyla yola çıktım desteğinizi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Manavoğlu, daha sonra, beraberindekilerle Antalya Kayserililer Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Paksoy, seyahat ve ulaşım firması sahibi Fırat Yardım'ı ziyaret etti.

Manavoğlu, Kaleiçi'ne de geçerek, esnafla buluştu.

Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Muratpaşa, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, esnaf ve kurumları ziyaret etti - Son Dakika

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