Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını Sağlık Bakanı'na sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını Sağlık Bakanı'na sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi\'ndeki deprem iddialarını Sağlık Bakanı\'na sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ne ilişkin deprem iddialarını Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sordu. Uzun, yıkım kararı bulunduğu belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilip verilmediğini, can güvenliğinin nasıl sağlandığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'yle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Yıkım kararı bulunduğu belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilmekte midir? Bu hizmetlerin sürdürülmesine hangi teknik raporla, kim tarafından izin verilmiştir? Anne ve bebeklerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği nasıl sağlanmaktadır" diye sordu.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıklılığına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Cumhur Uzun, Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şubesinin 20 Ekim 2026 tarihli açıklamasında yer alan iddialar üzerine verdiği yazılı soru önergesiyle hastanenin deprem performans raporlarının, alınan yıkım ve tahliye kararlarının, Bakanlık ve Valilik talimatlarının neden uygulanmadığının açıklanmasını istedi.

Hastanenin açılış sürecinde depreme dayanıksızlık raporunun Bakanlıktan gizlendiği iddiasına dikkati çeken Uzun, mevcut İl Sağlık Müdürü'nün yıkıma ilişkin raporda imzası bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırılmasını istedi.

"HASTALARIN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR"

Uzun'un, önergesinde "Yıkım kararı bulunduğu belirtilen bölümde doğumhane ve ameliyathane hizmeti verilmekte midir? Bu hizmetlerin sürdürülmesine hangi teknik raporla, kim tarafından izin verilmiştir? Anne ve bebeklerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının can güvenliği nasıl sağlanmaktadır?" sorularına yer verdi.

Menteşe'de sağlık hizmetlerinin güvenli binalarda sürdürülmesi için hazırlanan planları ve yeni hastane yatırımının takvimini de soran Uzun, konunun yalnızca idari bir ihmal iddiasından ibaret olmadığını, doğrudan insan yaşamını ilgilendirdiğini vurguladı. Uzun, "Deprem riski taşıdığı bilinen bir hastanede gerekli tedbirlerin alınmaması kabul edilemez. İddialar doğruysa bunun sorumluları ortaya çıkarılmalı, gerekli işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı, Menteşe Devlet Hastanesinin güvenli olduğuna ilişkin teknik raporları kamuoyuyla paylaşmalı ve bu ciddi iddiaların tamamına açıklık getirmelidir. Yaşam hakkı kutsaldır, ihmale gelmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Devlet HastanesiSağlık BakanıMilletvekiliYeni PartiPolitikaGüvenlikDepremSağlıkGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:13:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhur Uzun, Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki deprem iddialarını Sağlık Bakanı'na sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei