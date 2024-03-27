Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, PKK'nın Hannover Başkonsolosluğuna saldırısını kınadı

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısını kınayarak, "Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK sempatizanı ve üyeleri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Almanya Federal Hükümeti'ne, 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin 22. maddesinde belirtilen sorumluluklarını hatırlatıyor, sorumluların ivedi bir şekilde hukuk önünde hesap vermesi için gerekli adımları atmasını beklediğimizi bildiriyoruz. Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde son dönemde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş olup, terör eylemlerinin yanı sıra Avrupa'da organize suç unsurlarını bünyesinde bulunduran ve bu minvalde faaliyetler gerçekleştiren suç ve terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

Kılıç, mezkur yasa dışı faaliyetler konusunda Avrupa Birliği üyeleri ve kurumları nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını belirtti.