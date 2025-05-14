Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi temsilcilerini kabul etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi temsilcilerini kabul etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don ve kuraklık olaylarına ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığıyla müşterek çalışmaların yapılacağını belirterek, "Her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız." dedi.

14.05.2025 10:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don ve kuraklık olaylarına ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığıyla müşterek çalışmaların yapılacağını belirterek, "Her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Nisan ayında bazı şehirlerde sıcaklığın son 30 yılın en düşük seviyelerini görmesi sebebiyle belli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşılaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor.

Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte. Biz de düzenli olarak Bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum."

"Bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışını gerçekleştireceklerini, çiftçileri ilgilendiren birçok konuya temas edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim; 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin."

Konuşmasının ardından heyettekilerin taleplerini dinleyen Erdoğan, "İnşallah don, kuraklık, tüm bunlara karşı Bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuşmasında, tarım kesimi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve cesaretlendirmesiyle her zaman hep birlikte yekvücut hareket ettiklerini söyledi.

Tarım sektörünün, dışarıdan gelen etkilere son derece açık olduğuna işaret eden Yumaklı, iklim değişikliğinin bu yıl en önemli etkiyi gösterdiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, TZOB Genel Başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şunları paylaştı:

"Her zorluğu zamanında istişare ederek çiftçilerimize doğruyu anlatma yolunda birlikte hareket ediyoruz, birlikte projeler de geliştiriyoruz. Buradaki bütün amacımız, Bakanlığın üzerindeki bir takım hususları, mükerrer yapılan konuları aktararak bu taraftaki arkadaşlarımıza daha fazla zaman kazandırmak."

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü sulama maliyetleri konusunda çalışma yapması için görevlendirdiğini anlatan Yumaklı, fazla sulama maliyetinin tamamının bir seferde alınmamasının önemine işaret etti.

Don felaketinin zararları

TZOB Genel Başkanı Bayraktar da Bakanlık ekipleriyle koordineli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, TZOB olarak Çiftçi Kayıt Sistemi yükünü Bakanlıktan almak istediklerini ve bütün illerde işlemleri yapmaya talip olduklarını aktardı.

Bu yıl zirai don felaketinin çiftçileri olumsuz etkilediğini anımsatan Bayraktar, bazı meyve bahçelerinde yüzde 100'e varan zararların olduğunu, Karadeniz'in yüksek bölgelerinde fındık bahçelerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi temsilcilerini kabul etti Açıklaması - Son Dakika

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