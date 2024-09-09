Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılında %3,5 büyüme hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış öngördüklerini belirtti. Erdoğan, ekonomik programlarının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artırmaya yönelik olduğuna dikkat çekti.
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9.09.2024 23:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan 2023 büyüme hedefini açıkladı - Son Dakika
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