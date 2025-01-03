Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı\'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz.

03.01.2025 16:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'ndaki konuşmasında, katılımcıları selamlarken, iş dünyasının, Türk milletinin, dost ve kardeş halkların yeni yılını tebrik etti.

Katılımcıların 1 Ocak itibarıyla başlayan üç aylarını da tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e de sağlık ve afiyetle kavuştursun diyorum." ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Türkiye'nin yakın çevresinde savaşların, katliamların ve çatışmaların eksik olmadığı zorlu bir yılın geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden ve 50 bin masumun hayatına mal olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak 2024 senesi boyunca da kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025 senesinde savaş uçaklarının kararttığı Gazze semalarında da sökün etmesini yürekten temenni ediyoruz. Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi 7 Ekim 2023'ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Çeşitli kanallardan gönderdiğimiz 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur."

"Kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz"

Erdoğan, ayrıca Filistin Serbest Ticaret Anlaşması'nı genişletme müzakerelerini tamamlayarak hem Filistin halkının alınan karardan zarar görmemesini temin ettiklerini hem de kendilerine ilave katkılarda bulunduklarını kaydetti.

Kış mevsiminin bastırmasıyla insani felaketin ağırlaştığı Gazze'de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülleri olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla katliamların bir an önce durması ve kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok yönlü yürüttüğümüz bu çabalarımızın müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz. Filistin halkıyla dayanışma adına hükümetimizin aldığı bu karara destek veren iş dünyamızın tüm temsilcilerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İçeriden ve dışarıdan gelen bütün eleştirilere rağmen nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye'nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir. Allah'ın izniyle bundan en küçük bir şüphe duymadık ve duymuyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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