Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkanımız olur" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkanımız olur"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkanımız olur"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkanımız olur" - Son Dakika
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