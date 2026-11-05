Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de fevkalade bir durum söz konusu olmazsa 8 Kasım günü Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle gerekli adımları atma imkanımız olur" - Son Dakika