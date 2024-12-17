Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile Görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı" denildi.