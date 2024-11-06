Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

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ABD başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

06.11.2024 11:57  Güncelleme: 12:09
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ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercihini yaptı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump 277 delege kazandı. Trump'ı tebrik eden isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: " Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

Öte yandan; ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı. Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump\'ı tebrik ediyorum

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum - Son Dakika

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