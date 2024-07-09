Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de NATO Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de NATO Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye geldi. Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nde karşılandı ve NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne katılacak. Ayrıca bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

09.07.2024 22:41
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de NATO Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

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