Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor” dedi.

23.02.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor" dedi.

Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde, oy kullanma işlemlerine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra, partililere seslendi.

Erdoğan, "Adalet ve Kalkınma Partimizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kongrede, Genel Merkez yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na, asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

Millete hizmet mücadelesinin, bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Enerjimizi yenilediğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir Kongre maratonunun da sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz" dedi.

"Hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır"

"Unutmayın; hizmet eden, izzet bulur" diyerek, bu anlayışla Türkiye için hizmetlerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, vatandaşların muhalefet yerine AK Parti'yi tercih ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor, sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor. Milletimizle birlikte, kalbi bizimle, çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 24 buçuk yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da yaşatmayacağız. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta, rehavete asla yer yoktur."

Bin 547 delegenin oyuyla yeniden seçildi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde, geçerli bin 547'sinin oyun tamamını alan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
15:34 Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi İşte kesinleşen MKYK listesi Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen MKYK listesi
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
10:42 Fenerbahçe’nin eski yıldızından Galatasaray’a bomba gönderme Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
10:31 Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
10:20 Trafikte en çok cezayı onlar yedi Trafikte en çok cezayı onlar yedi
10:16 Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak
10:14 Savaşta dengeleri değiştirecek İlk milli SİHA artık daha güçlü Savaşta dengeleri değiştirecek! İlk milli SİHA artık daha güçlü
10:05 Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 18:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.