Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin Genel Oturumu'nun ardından Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i kabul etti - Son Dakika
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