Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.